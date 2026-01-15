Após uma série de exames médicos, Jair Bolsonaro retornou ao 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (19º BPM), conhecido como Papudinha, onde passa a cumprir pena. As informações são do Metrópoles
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes determinou a transferência do presidente da Superintendência da Polícia Federal para a unidade de custódia da Polícia Militar, em Brasília, na tarde desta quinta-feira (15).
Na decisão, Moraes determinou que Bolsonaro realizasse exames prévios antes de ir à Papudinha. No entanto, o ex-presidente chegou à unidade por volta das 17h30, saiu para fazer exames e no começo da noite desta quinta retornou para a cela.
Ainda de acordo com apuração da Metrópoles, nos exames foram verificados a pressão sanguínea, a presença de hematomas ou lesões pelo corpo, o uso de medicamentos e quais seriam, e se havia dor ou dificuldade de locomoção no momento da avaliação.
O ex-presidente estava na Superintendência da PF desde 22 de novembro, quando foi preso preventivamente após tentar violar a tornozeleira eletrônica. Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado a 27 anos e 3 meses de prisão.
Papudinha
A Papudinha fica em uma área reservada do Complexo Penitenciário da Papuda e abriga presos com prerrogativa de cela especial.
No despacho, Moraes afirmou que, apesar das críticas ao sistema prisional brasileiro, Bolsonaro vinha recebendo tratamento distinto daquele destinado à maioria dos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, e que a transferência ocorreria para uma cela com condições “ainda mais favoráveis”.