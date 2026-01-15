Reprodução/Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Bolsonaro volta ao centro cirúrgico neste sábado (27).

Após uma série de exames médicos, Jair Bolsonaro retornou ao 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (19º BPM), conhecido como Papudinha, onde passa a cumprir pena. As informações são do Metrópoles

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes determinou a transferência do presidente da Superintendência da Polícia Federal para a unidade de custódia da Polícia Militar, em Brasília, na tarde desta quinta-feira (15).

Na decisão, Moraes determinou que Bolsonaro realizasse exames prévios antes de ir à Papudinha. No entanto, o ex-presidente chegou à unidade por volta das 17h30, saiu para fazer exames e no começo da noite desta quinta retornou para a cela.





Ainda de acordo com apuração da Metrópoles, nos exames foram verificados a pressão sanguínea, a presença de hematomas ou lesões pelo corpo, o uso de medicamentos e quais seriam, e se havia dor ou dificuldade de locomoção no momento da avaliação.

O ex-presidente estava na Superintendência da PF desde 22 de novembro, quando foi preso preventivamente após tentar violar a tornozeleira eletrônica. Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado a 27 anos e 3 meses de prisão.

Papudinha

A Papudinha fica em uma área reservada do Complexo Penitenciário da Papuda e abriga presos com prerrogativa de cela especial.

No despacho, Moraes afirmou que, apesar das críticas ao sistema prisional brasileiro, Bolsonaro vinha recebendo tratamento distinto daquele destinado à maioria dos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, e que a transferência ocorreria para uma cela com condições “ainda mais favoráveis”.