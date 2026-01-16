Reprodução/COR-Rio Dias chuvosos

A previsão do tempo para esta quinta-feira (16) é de risco de temporais no Sul e chuvas intensas em várias regiões do Brasil com o avanço da frente fria, conforme dados meteorológicos da agência Climatempo. Confira a previsão por região:



Sul

Com o avanço da frente fria, desde a madrugada de hoje, o Rio Grande do Sul deve apresentar pancadas de chuva moderadas a fortes e risco de temporais em grande parte. Além disso, no itoral de Santa Catarina e interior do Paraná, a chuva aparece desde o começo do dia, contudo, de forma mais fraca.

Ademais, há risco de temporais no leste paranaense. Entretanto, a chuva perde força à noite na Região Metropolitana de Porto Alegre, além do norte e interior de Santa Catarina e Paraná.

Sudeste

O tempo na região Sudeste, nesta sexta-feira (16), tem possiblidade de chuva fraca no litoral sul e interior de São Paulo, além do nordeste de Minas Gerais e do Espírito Santo. Entretanto, com a instabilidade, a chuva deve aparecer forte em São Paulo, no sul, sudoeste e Triângulo Mineiro, além do sul do Rio de Janeiro e do litoral norte capixaba.

Além disso, há risco de temporais na metade leste paulista, sul mineiro e áreas fluminenses.No litoral fluminense e sul capixaba, as rajadas de vento podem chegar a até 50 km/h. No Rio de Janeiro, o sol aparece pela manhã, mas com pancadas de chuva à tarde e noite.

Centro-oeste

A região segue sob influência das altas temperatura. Entretanto, a formação de áreas de instabilidade traz chuvas fortes no período da tarde. No Mato Grosso e Goiás, o tempo começa com sol. Contudo, à tarde, deve chover de forma intensa no noroeste mato-grossense e no sul de Goiás. O Distrito Federal também está sob alerta de temporais.

Nordeste

O litoral nordestino há previsão de chuva franca, porém, passageira. No oeste do Maranhão, há possibilidade de temporais. No Ceará, a chuva ganha força à tarde, podendo ser moderada na faixa norte do estado.

No litoral do Sergipe ao Rio Grande do Norte, o dia segue com nebulosidade e chuvas isoladas. Segundo o Climatempo, são previstas rajadas de vento entre 40 e 50 km/h em diversos pontos.

Norte

A Região Norte apresenta o quadro mais instável do país, com volumes significativos de chuva em quase todos os estados, devido à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). No Amazonas, Acre e Rondônia, as pancadas aparecem fortes desde as primeiras horas do dia, com risco de temporais.

A ZCIT mantém o tempo fechado no Amapá. No Pará, a chuva se intensifica à tarde, principalmente, no leste e nordeste do estado. Enquanto o tempo no Tocantins é marcado por contraste: chuva forte ao norte e tempo seco, com a umidade abaixo de 30%, nas demais áreas, com ventos persistentes.

