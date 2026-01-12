Reprodução Tempo oscila entre o calor e chuvas intensas

A previsão do tempo nesta segunda-feira (12) deve ser marcada por calor intenso e pancadas de chuva, com risco de temporais, em várias regiões do Brasil, segundo dados metereológicos do Climatempo. Confira a previão do tempo por região:



Sul

Na região Sul, o tempo começa com chuva fraca no interior do Paraná, sul, sudeste e litoral do Rio Grande do Sul, incluindo Grande Porto Alegre.

Além disso, há possibilidade de pancadas moderadas a fortes no Paraná durante o dia e chuvas mais fracas em Santa Catarina, com dimunuição de precipitações à noite.



Sudeste

No Sudeste, os termômetros em São Paulo e Rio de Janeiro seguem marcando altas temperaturas, respectivamente, máximas de 35°C e até 40°C.

Enquanto no noroeste de Minas Gerais, o tempo inicicia com chuva fraca. Devido à frente fria, à tarde há possibilidade de pancadas moderadas a forte no oeste e sul de São Paulo, fronteira com o Paraná, norte de Minas Gerais e chuvas isoladas no Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Centro-oeste

Já na região Centro-oeste, a previsão desta segunda-feira (12) é de pancadas isoladas, desde as primeiras horas de hoje, no Mato Grosso do Sul, Goiás e noroeste, interior e sudeste de Mato Grosso, com risco de temporais à tarde.

Nordeste

No Nordeste, a chuva aparece desde cedo no interior do Maranhão e Piauí, litoral da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, oeste da Paraíba e norte do Piauí.

Há previsão de pancadas moderadas no oeste e sul da Bahia. O tempo segue firme, com possibilidade de calor, no restante do dia.

Norte

Enquanto na região Norte, a chuva aparece desde a madrugada de hoje no Amazonas, Roraima, Acre, oeste do Pará e Tocantins. As pancadas se intensificam na manhã e tarde desta segunda-feira (12), com temporais em Rondônia e Amapá. O nordeste do Pará apresenta tempo mais aberto com sol.



















