Reprodução/Instagram O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (12)

Uma policial, de 28 anos, morreu em um acidente de trânsito envolvendo a viatura da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), na madrugada desta segunda-feira (12), no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife (PE).

Segundo informações da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), além da Leidy Emily dos Santos, outro agente estava no veículo e foi socorrido com ferimentos graves para o Hospital da Restauração (HR), localizado na área central da capital pernambucana.

O que aconteceu

Conforme informações da SDS-PE, os dois agentes realizavam um patrulhamento de rotina quando aconteceu o sinistro. O veículo ficou totalmente destruído após se chocar com um carro e colidir com um poste, nas proximidades do Departamento de Repressão ao Patrimônio (Deprati), em Afogados.

Os dois ficaram presos às ferragens e Leidy Emily dos Santos morreu no local. Ainda segundo a pasta, quem conduzia a viatura era um soldado da PM, que permanece internado no HR.

"O militar encontrava-se devidamente habilitado e regular para a condução do veículo oficial", salienta da secretaria mediante nota enviada ao Portal iG.

O comunicado esclarece que o condutor do veículo de passeio, envolvido no acidente, sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.

Investigação

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) salienta que o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foi acionado "para adoção das medidas cabíveis". Em nota, a pasta informa que o corpo da policial foi recolhido nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (12) pela equipe do Instituto de Medicina Legal (IML).

A Polícia Civil registro o caso na Central de Plantões e instaurou inquérito policial. "As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas e serão devidamente esclarecidas após a conclusão dos procedimentos técnicos, periciais e administrativo pertinentes", finaliza a SDS.

Leia também











