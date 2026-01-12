Isabela Vieira / Agência Brasil Praia do arpoador

A Praia do Arpoador, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, uma das mais tradicionais e frequentadas da cidade, foi classificada como imprópria para banho em um boletim recente divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). A orientação do órgão ambiental é para que banhistas evitem entrar no mar até que novos testes indiquem melhora na qualidade da água.

Por que a Praia do Arpoador ficou imprópria para banho

A avaliação faz parte do monitoramento regular de balneabilidade realizado pelo Inea em praias do estado. No caso do Arpoador, os resultados apontaram índices elevados de bactérias indicadoras de contaminação, como coliformes termotolerantes e enterococos, acima dos limites definidos pelas normas ambientais.

De acordo com o Instituto Estadual do Ambiente, um dos principais fatores que influenciam esse tipo de classificação são as chuvas registradas nos dias anteriores à coleta da água. Durante períodos de precipitação, resíduos urbanos e esgoto podem ser levados ao mar por meio de galerias pluviais, elevando temporariamente os níveis de contaminação.





Outro ponto que pesa na análise é a circulação da água. Em momentos de mar mais calmo ou com menor renovação, a dispersão de poluentes tende a ser reduzida, o que favorece a concentração de microrganismos.

Quais são os riscos à saúde

Técnicos reforçam que a aparência da água não é um critério confiável para avaliar se a praia está própria ou não para banho. Mesmo águas claras, como é o caso do Arpoador, podem apresentar riscos à saúde, detectados apenas em análises laboratoriais.

O contato com água considerada imprópria pode provocar doenças de pele, infecções gastrointestinais, otites e outros problemas, especialmente em crianças, idosos e pessoas com o sistema imunológico mais sensível.



Monitoramento é contínuo

O Inea destaca que a balneabilidade das praias do Rio de Janeiro passa por avaliações periódicas, com divulgação frequente de novos boletins. Isso significa que a Praia do Arpoador pode voltar a ser considerada própria para banho caso os índices bacteriológicos retornem a níveis seguros nas próximas análises.

A recomendação para moradores e turistas é consultar sempre o boletim mais recente de balneabilidade antes de entrar no mar, principalmente após dias de chuva.