Alexandre Macieira/Prefeitura do Rio Operação integrada envolve Prefeitura, Guarda Municipal e Polícia Militar para garantir manutenção e organização dos espaços públicos.

No Rio de Janeiro, a Prefeitura iniciou uma operação especial de ordenamento urbano, limpeza e segurança no Arpoador após dificuldades enfrentadas pela Comlurb para realizar a l impeza das praias durante a madrugada. Com a forte onda de altas temperaturas, a cidade permaneceu em estágio 3 do protocolo de calor entre 24 de dezembro e esta segunda-feira (05), o que fez com que praias da Zona Sul ficassem lotadas 24 horas por dia, inclusive de madrugada, horário tradicionalmente reservado para os trabalhos de limpeza.

Pedra do Arpoador passa a funcionar como parque

Sem janelas adequadas para a atuação dos garis, o município passou a restringir o uso noturno da Pedra do Arpoador, do Parque Garota de Ipanema e da faixa de areia e da orla do posto 8 durante o verão. As novas regras começaram a valer no fim de semana e serão oficializadas por meio de uma resolução conjunta publicada no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (05).

Com as mudanças, a Pedra do Arpoador passa a operar com regras semelhantes às de um parque urbano. O espaço ficará aberto ao público das 4h às 21h. Entre 21h e 23h, equipes atuam na orientação do fluxo de saída dos visitantes. Já das 23h às 4h, o local fica fechado para as operações de limpeza da Comlurb, seguindo logística específica.

Reprodução Público aproveita praia até altas horas; equipes da Comlurb enfrentam desafio para manter areia limpa.

A limpeza mecanizada da faixa de areia do Arpoador ocorre diariamente, preferencialmente entre 2h e 4h (horário de Brasília), com isolamento da área para garantir a segurança dos frequentadores e a eficiência do serviço.

Limpeza reforçada recolhe 2,5 toneladas de lixo

No primeiro fim de semana da operação especial, a Comlurb recolheu 2,5 toneladas de lixo na praia e na Pedra do Arpoador. Ao todo, 30 garis atuaram exclusivamente na limpeza dos acessos à pedra, com remoção de resíduos e reposição de 30 contêineres. Outros 61 garis trabalharam na limpeza da praia, entre os postos 8 e 9 e a Praia do Diabo.

A ação contou com 13 equipamentos, entre eles dois caminhões-pipa, três jateadeiras, duas motobombas, um caminhão compactador e cinco tratores, sendo dois para remoção e três para sanitização da areia.

Rafael Catarcione - Prefeitura do Rio Primeiro dia de operação no Arpoador

Segundo o presidente da Comlurb, Jorge Arraes, a operação integrada busca reorganizar o uso do espaço público sem impedir o acesso da população. “A expectativa é que a praia permaneça limpa 24 horas por dia durante todo o verão, conciliando uso e preservação”, afirmou.







Parque Garota de Ipanema fecha às 20h

O Parque Garota de Ipanema passa a ter fechamento diário às 20h, com controle de acesso pelas entradas oficiais. Após esse horário, o acesso ao perímetro do Arpoador será permitido apenas pela cancela localizada na praia. As rotinas poderão ser ajustadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública conforme a dinâmica da alta temporada.

O novo fluxo de circulação estabelece entradas pela cancela do Arpoador e pelo parque, na Rua Francisco Otaviano. A saída passa a ser feita exclusivamente pela Alameda Via Peti, ao lado do parque, para reduzir cruzamentos e melhorar a dispersão do público ao fim do período de funcionamento.





Guarda Municipal e Polícia Militar reforçam segurança

A operação conta com atuação integrada da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Ordem Pública, da Comlurb e da Polícia Militar. Uma base fixa da Guarda Municipal foi instalada no topo da Pedra do Arpoador, operada pelo Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), com oito agentes por turno, em funcionamento 24 horas por dia.

Apreensões e ordenamento urbano

Além disso, outros 25 agentes por turno dos Grupamentos Especial de Praia e Tático Móvel reforçam o patrulhamento na cancela do Arpoador e na faixa de areia. A Polícia Militar atua com batalhões de área e unidades especializadas, além do uso de drones, carros-comando e integração ao sistema de videomonitoramento e reconhecimento facial.

Durante o primeiro dia da operação, a Secretaria Municipal de Ordem Pública rebocou 21 motos estacionadas de forma irregular e apreendeu cadeiras e guarda-sóis deixados pernoitando na areia. Também foram recolhidos diversos itens utilizados em comércio ambulante não autorizado, como bebidas, carrinhos de carga, churrasqueiras, botijões de gás e estruturas de grande porte.

Operação segue durante todo o verão

Somente atividades econômicas, culturais ou de apoio devidamente autorizadas poderão ocorrer nas áreas abrangidas pela resolução.

De acordo com a Prefeitura do Rio, a operação especial seguirá durante todo o verão, com foco na preservação ambiental, no ordenamento urbano, na segurança pública e na garantia das rotinas de limpeza em uma das áreas mais visitadas da cidade.