Grupo de 27 pessoas seguia para uma festa em Pão de Açúcar (AL)
Reprodução/redes sociais
Um barco de Sergipe com 27 pessoas a bordo naufragou, na noite do último domingo (11), em Pão de Açúcar, no Sertão de Alagoas, durante travessia no Rio São Francisco. O grupo seguia para a  Festa de Bom Jesus dos Navegantes quando aconteceu o acidente. 

O resgate

Segundo informações do Corpo de Bomberiros de Alagoas, não houve feridos ou registro de mortes. Os embarcados foram resgatados por moradores da cidade  de Pão de Açúcar, sem necessidade de atendimento médico. 

Ainda conforme a corporação, o dono da embarcação  não foi localizado até o momento. 



