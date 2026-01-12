Reprodução/redes sociais Grupo de 27 pessoas seguia para uma festa em Pão de Açúcar (AL)

Um barco de Sergipe com 27 pessoas a bordo naufragou, na noite do último domingo (11), em Pão de Açúcar, no Sertão de Alagoas, durante travessia no Rio São Francisco. O grupo seguia para a Festa de Bom Jesus dos Navegantes quando aconteceu o acidente.



O resgate

Segundo informações do Corpo de Bomberiros de Alagoas, não houve feridos ou registro de mortes. Os embarcados foram resgatados por moradores da cidade de Pão de Açúcar, sem necessidade de atendimento médico.

Ainda conforme a corporação, o dono da embarcação não foi localizado até o momento.







