Divulgação / Motiva Desmonte de Rochas na Serra das Araras

O desmonte de rochas na Serra das Araras, na Via Dutra (BR-116), para construção de novas pistas de subida e descida, vai continuar mobilizando uma operação especial nesta semana.

De acordo com a RioSP, concessionária que administra via, a programação continua nesta segunda-feira (12) e deve seguir até a quinta-feira (15), sempre das 13h às 15h.

As atividades resultarão no fechamento da pista de subida da Serra das Araras na altura do km 225, em Paracambi (RJ), mas a pista no sentido Rio de Janeiro permanece operando normalmente.





A programação contará com mobilização de uma equipe de Operações da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal(PRF). Em nota, a concessionária reforça a importância de respeitar a sinalização implantada no local e o limite de velocidade.