Um conjunto transportador com 106 metros de comprimento, mais de seis metros de largura e peso total de 647 toneladas deverá passar pela Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no próximo domingo (11). A operação, que envolve o transporte de um transformador com destino ao Porto de Itaguaí, exigirá mudanças no tráfego para garantir a segurança dos usuários da via.

A concessionária CCR- RioSP, do Grupo Motiva, informou que a operação será acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela empresa responsável pelo transporte da carga. Para viabilizar o deslocamento, haverá bloqueio total da pista de subida da Serra das Araras, no sentido São Paulo, entre 22h de domingo (11) e 5h de segunda-feira (12).

De acordo com o planejamento, o conjunto transportador fará a transposição da pista de descida (sentido Rio de Janeiro) para a pista de subida no km 233 da rodovia. Em seguida, seguirá até o km 224, onde retornará novamente à pista de descida, avançando até o km 221, no município de Paracambi, onde está prevista uma nova parada.

Os serviços preparatórios começam às 9h do domingo, com possibilidade de interdições parciais na pista de subida. O deslocamento principal da carga terá início às 22h, após o fechamento total da pista no km 223,5, em frente à balança de Paracambi. A liberação completa do tráfego está prevista para as 7h da segunda-feira (12).

A RioSP orienta os motoristas a programarem a viagem com antecedência e a redobrarem a atenção à sinalização no trecho. Durante o período de bloqueio, o local estará devidamente sinalizado, e as datas e horários podem sofrer alterações em função de ajustes operacionais ou condições climáticas.

Informações atualizadas sobre o tráfego na Dutra podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 2795-2238, pelo site da concessionária ou pelo Disque RioSP, no telefone 0800 017 3536.