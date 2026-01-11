DIVULGAÇÃO / PRF PRF na Operção Rodovias





Um motorista foi autuado em mais de R$ 4 mil após trafegar pelo acostamento da Via Dutra para tentar escapar de um congestionamento, em Barra Mansa, no Sul do Rio de Janeiro. O flagrante ocorreu no sábado (10), na altura do km 284 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela PRF de Resende ao Portal iG.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor aproveitou a abertura momentânea do tráfego provocada pela passagem de duas viaturas do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), que atendiam uma ocorrência com dispositivos luminosos acionados.

O congestionamento no trecho ultrapassava cinco quilômetros e havia sido causado por um engavetamento registrado anteriormente.

De acordo com os agentes, o motorista seguiu logo atrás das viaturas pelo acostamento, manobra proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro. Durante a abordagem, ele alegou estar com pressa para chegar em casa. Apesar de não apresentar sinais aparentes de embriaguez, foi convidado a realizar o teste do etilômetro. Segundo a nota da PRF, o condutor usava apenas sunga de banho.

O condutor chegou a concordar com o teste, mas se recusou no momento em que o aparelho foi apresentado. Com isso, foi autuado por trafegar pelo acostamento, por seguir veículo oficial em serviço e por recusa ao teste do bafômetro. A soma das infrações resultou em multa de R$ 4.010,34, além das penalidades administrativas previstas. O veículo foi removido ao pátio da PRF.

No mesmo trecho da Dutra, um engavetamento envolvendo três veículos deixou uma pessoa ferida. Segundo a PRF, a colisão ocorreu após uma redução brusca do fluxo. Um dos carros tentou acessar o acostamento para evitar o impacto, mas acabou sendo atingido por uma carreta que vinha atrás, em velocidade incompatível com as condições da via.

A PRF reforçou que o acostamento deve ser utilizado apenas em situações de emergência e alertou que seguir viaturas em atendimento, além de ilegal, representa risco à segurança viária.





