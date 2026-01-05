Divulgação/PRF O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (5)

Uma carreta tombou sobre van e deixou seis pessoas mortas na madrugada desta segunda-feira (5), na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná.



Segundo a corporação, a ocorrência segue em andamento e todas as vítimas fatais estavam na van. Além disso, a PRF Paraná informa que a BR-116, km 4,5, no sentido Curitiba, registra 2 km de lentidão. Enquanto a via no sentido São Paulo, o tráfego flui sem intecorrências.

*matéria em atualização











