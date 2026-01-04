Banhistas que estavam em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, se depararam com um grande cardume de manjubinhas próximo à faixa de areia. Os peixes formaram manchas escuras em movimento no mar e puderam ser vistos a olho nu.
O fenômeno aconteceu às vésperas do réveillon e chamou a atenção de quem aproveitava o verão na praia. A concentração dos peixes ocorreu perto da costa, em uma área bastante frequentada por banhistas.
Com a aproximação das pessoas, o cardume mudou de direção diversas vezes. Alguns banhistas entraram no mar para observar os peixes de perto, o que alterou o deslocamento do grupo. Não houve registro de incidentes.
Imagens do cardume circularam nas redes sociais e ampliaram a repercussão do episódio. Nos vídeo, é possível ver os peixes se movendo de forma conjunta, cercados por banhistas, em uma cena pouco comum para quem frequenta a praia.
* Com informações da DW