Banhistas que estavam em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, se depararam com um grande cardume de manjubinhas próximo à faixa de areia. Os peixes formaram manchas escuras em movimento no mar e puderam ser vistos a olho nu.

O fenômeno aconteceu às vésperas do  réveillon e chamou a atenção de quem aproveitava o verão na praia. A concentração dos peixes ocorreu perto da costa, em uma área bastante frequentada por banhistas.

Com a aproximação das pessoas, o cardume mudou de direção diversas vezes. Alguns banhistas entraram no mar para observar os peixes de perto, o que alterou o deslocamento do grupo. Não houve registro de incidentes.

Imagens do cardume circularam nas redes sociais e ampliaram a repercussão do episódio. Nos vídeo, é possível ver os peixes se movendo de forma conjunta, cercados por banhistas, em uma cena pouco comum para quem frequenta a praia.

* Com informações da DW

