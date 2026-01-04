Reprodução Concentração incomum de peixes foi registrada próximo à orla de Copacabana.

Banhistas que estavam em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, se depararam com um grande cardume de manjubinhas próximo à faixa de areia. Os peixes formaram manchas escuras em movimento no mar e puderam ser vistos a olho nu.

Um cardume gigante com milhares de manjubinhas chamou a atenção de banhistas em Copacabana, no Rio de Janeiro. O fenômeno raro foi causado por correntes oceânicas ricas em nutrientes, criando um verdadeiro espetáculo nas águas às vésperas do Réveillon.





O fenômeno aconteceu às vésperas do réveillon e chamou a atenção de quem aproveitava o verão na praia. A concentração dos peixes ocorreu perto da costa, em uma área bastante frequentada por banhistas.

Com a aproximação das pessoas, o cardume mudou de direção diversas vezes. Alguns banhistas entraram no mar para observar os peixes de perto, o que alterou o deslocamento do grupo. Não houve registro de incidentes.

Imagens do cardume circularam nas redes sociais e ampliaram a repercussão do episódio. Nos vídeo, é possível ver os peixes se movendo de forma conjunta, cercados por banhistas, em uma cena pouco comum para quem frequenta a praia.

