Reprodução/Instagram Fogos atingem pessoas em praia em Angra dos Reis

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a festa de virada do ano novo termina em desespero e correria para quem curtia o réveillon na Praia de Jacuecanga, em Angra dos Reis (RJ). Nas imagens, é possível ver o show de pirotécnico falhando, e os fogos de artifícios mudando de direção e atingindo pessoas que estavam no local.



Presentes no local relataram a experiência nas redes sociais e afirmaram que muitas pessoas ficaram feridas. "Estive no local, muita gente ficou ferida e teve que ser socorrida, foi muita correria também", comentou uma mulher.

Assista:



@portal_ig Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a festa de virada do ano novo termina em desespero e correria para quem curtia o réveillon na Praia de Jacuecanga, em Angra dos Reis (RJ). Nas imagens, é possível ver o show de pirotécnico falhando, e os fogos de artifícios mudando de direção e atingindo pessoas que estavam no local. Presentes no local relataram a experiência nas redes sociais e afirmaram que muitas pessoas ficaram feridas. "Estive no local, muita gente ficou ferida e teve que ser socorrida, foi muita correria também", comentou uma mulher. 🔗 Veja as notícias do Portal iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio 📲 📹Reprodução Instagram / @maia_de_borest #PortaliG ♬ som original - iG





O Portal iG entrou em contato com o Corpo de Bombeiros (CBMERJ) da região para saber sobre o número exato de feridos, mas não recebeu atualização até a última atualização desta matéria. A reportagem também tentou contato com a Prefeitura de Angra dos Reis, mas não obteve retorno.

Como evitar tal problema?



O Corpo de Bombeiros orienta que apresentações de fogos de artifício sigam critérios técnicos rígidos para reduzir riscos ao público. Entre as principais recomendações está a instalação dos artefatos em balsas ou plataformas flutuantes afastadas da faixa de areia, evitando lançamentos diretamente do solo, onde o risco de falhas de direção é maior.



Outra medida fundamental é o respeito às distâncias mínimas de segurança, que variam conforme o calibre dos fogos utilizados. Essas áreas devem ser previamente isoladas, com controle de acesso e sinalização adequada, impedindo a aproximação de banhistas e espectadores.



Os bombeiros também destacam a importância de que os fogos sejam manuseados apenas por empresas especializadas e devidamente autorizadas, com profissionais treinados e responsáveis técnicos no local.

Antes do espetáculo, é obrigatória a realização de vistorias e testes, além da análise das condições climáticas, como direção e intensidade do vento, que podem interferir na trajetória dos disparos.



Durante o evento, equipes de emergência devem permanecer de prontidão, com viaturas, socorristas e equipamentos disponíveis para resposta rápida em caso de falha ou acidente.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o descumprimento dessas normas aumenta significativamente o risco de incidentes, especialmente em áreas com grande concentração de pessoas, como praias durante festas e viradas de ano.