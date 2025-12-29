Reprodução/X Praia de Itacoatiara é uma das mais acessadas em dias de calor em Niterói

O domingo ensolarado de praia em família terminou em confusão em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Um homem se irritou com um grupo que escutava funk em volume elevado em uma caixa de som. De acordo com testemunhas que estavam no local, a letra da música, repleta de palavrões, irritou o homem que estava acompanhado de sua família, incluindo a filha de 5 anos. A informação foi divulgada pelo SG Agora.

O grupo, que tinha entre 20 e 30 anos, também estava fumando maconha no local. O homem chegou a pedir por três vezes para que o volume do som fosse abaixado e para que os mesmos parassem de fumar maconha, mas além da negativa, o grupo ainda debochou do pai com piadas internas.

O homem, ainda segundo testemunhas, se irritou com as provocações, partiu em direção ao grupo e teria quebrado a caixa de som. Enquanto alguns se aproximavam para tentar apaziguar a confusão, outras pessoas correram para sair de perto da briga, aumentando o caos. Testemunhas apontam que o fato ocorreu na Praia de Itacoatiara, mas a informação ainda não foi confirmada pelas autoridades locais.

Em contato com o Portal iG, a Prefeitura de Niterói afirmou que busca mais informações sobre o caso.