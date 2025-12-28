Maria Jucineide, de 45 anos
Reprodução Redes Sociais
Maria Jucineide, de 45 anos

Uma mulher, de 45 anos, foi morta por estrangulamento na manhã do último sábado, no bairro Jutaí, em Santarém, oeste do Pará. O suspeito é o marido da vitima, que fugiu logo após o crime. O caso foi registrado como feminicídio.

Leia:  Seis mulheres foram mortas no Brasil apenas no Natal

Durante coletiva de imprensa, realizada na noite de ontem, a polícia informou que Maria Jucineide foi morta após uma discussão por abacates. Na ocasião, o suspeito teria colhido e distribuído a fruta para outras pessoa, o que supostamente incomodou a vítima.

Jucineide chegou a chamar atenção do marido, que não teria gostado e acabou estrangulando a esposa.

“A vítima chegou a correr, pedir socorro e gritar. Ela também ligou para familiares antes de ser morta, mas infelizmente não recebeu ajuda de ninguém próximo. Quando os familiares conseguiram chegar à residência, ela já estava morta”, informou a delegada responsável pelo caso, Carmen Ramos.

Conforme ela, por volta das 11h do sábado, a polícia foi acionada e encontrou Jucineide morta no local. O homem foi preso na noite de ontem e segue à disposição da Justiça.



    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-12-28/mulher-e-estrangulada-pelo-marido-apos-discussao-por-abacate.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes