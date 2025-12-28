Reprodução Redes Sociais Maria Jucineide, de 45 anos

Uma mulher, de 45 anos, foi morta por estrangulamento na manhã do último sábado, no bairro Jutaí, em Santarém, oeste do Pará. O suspeito é o marido da vitima, que fugiu logo após o crime. O caso foi registrado como feminicídio.

Durante coletiva de imprensa, realizada na noite de ontem, a polícia informou que Maria Jucineide foi morta após uma discussão por abacates. Na ocasião, o suspeito teria colhido e distribuído a fruta para outras pessoa, o que supostamente incomodou a vítima.

Jucineide chegou a chamar atenção do marido, que não teria gostado e acabou estrangulando a esposa.

“A vítima chegou a correr, pedir socorro e gritar. Ela também ligou para familiares antes de ser morta, mas infelizmente não recebeu ajuda de ninguém próximo. Quando os familiares conseguiram chegar à residência, ela já estava morta”, informou a delegada responsável pelo caso, Carmen Ramos.

Conforme ela, por volta das 11h do sábado, a polícia foi acionada e encontrou Jucineide morta no local. O homem foi preso na noite de ontem e segue à disposição da Justiça.







