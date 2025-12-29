Reprodução/Facebook Trem descarrila e deixa 13 mortos no México

Um grave acidente ferroviário deixou ao menos 13 mortos e 98 feridos no sudoeste do México neste domingo (28), após um trem de passageiros sair dos trilhos no estado de Oaxaca. A ocorrência foi registrada nas proximidades da cidade de Nizanda, durante a passagem da composição por um trecho em curva.



O trem interoceânico, que faz a ligação entre o Golfo do México e o Oceano Pacífico, transportava 241 passageiros e nove tripulantes. A composição era formada por duas locomotivas. Com o descarrilamento, equipes de emergência foram mobilizadas para o resgate das vítimas, enquanto autoridades iniciaram a coleta de informações técnicas para apurar as causas do acidente.



A presidente do México, Claudia Sheinbaum, informou por meio das redes sociais que cinco pessoas permanecem em estado grave. Os feridos foram levados para hospitais nas cidades de Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán e Ixtepec.



Segundo a presidente, integrantes do governo federal foram enviados à região para acompanhar o atendimento às vítimas e prestar apoio às famílias. Ela também afirmou que o Ministério do Interior ficará responsável por coordenar as ações no local, com apoio do governo do estado de Oaxaca.



O trem integra o Corredor Interoceânico, projeto inaugurado em 2023 e considerado estratégico para a infraestrutura do país. A ferrovia foi concebida para fortalecer o transporte de cargas e passageiros e impulsionar o desenvolvimento econômico do sudeste mexicano, sendo uma das principais iniciativas do governo do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador.