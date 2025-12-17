Severino Silva/Agência O Dia Chuva causou alagamentos e transtornos no trânsito em diferentes regiões do Rio nesta quarta-feira (17).

A chuva que colocou o Rio em estágio 2 nesta quarta-feira (17) provocou alagamentos, bolsões d’água e quedas de árvores, gerando transtornos no trânsito e no transporte público em diferentes regiões da cidade ao longo da manhã e do início da tarde. Segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), as ocorrências impactaram a mobilidade urbana, principalmente nas zonas Norte e Oeste.

Saldo da chuva

Por causa das condições meteorológicas, o município entrou em Estágio 2 às 6h45, após a atuação de uma frente fria que trouxe chuva intensa e rajadas de vento. Apesar da melhora gradual do tempo ao longo do dia, a prefeitura mantém o alerta e orienta que a população acompanhe as atualizações oficiais.

De acordo com o COR-Rio, foram registrados 21 bolsões d’água e sete alagamentos em vias das zonas Norte e Oeste. Todos os pontos de acúmulo de água já foram finalizados pelas equipes operacionais, e não há registro de interdições por alagamento no momento. Mesmo assim, os trabalhos seguem em andamento para desobstrução de vias e atendimento a ocorrências causadas pelo vento.





Trânsito e transporte afetados pela chuva

Os alagamentos, bolsões d’água e quedas de árvores causaram transtornos no trânsito e no transporte público, principalmente durante a manhã. Motoristas enfrentaram lentidão em alguns trechos, enquanto equipes da prefeitura atuaram para minimizar os impactos.

Um dos principais registros foi na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, onde a queda de uma árvore ocupou parcialmente uma faixa da via, no sentido Freguesia, na altura da saída, pouco antes do Hospital Federal Cardoso Fontes. O trânsito ficou lento no trecho, e CET-Rio, Comlurb e Guarda Municipal foram acionadas para a liberação da pista.

Previsão e orientações

No transporte sobre trilhos, a SuperVia informou que a circulação no ramal Saracuruna entrou em processo de normalização. Mais cedo, os trens operaram apenas no trecho Penha–Saracuruna, sem circulação entre Penha e Central do Brasil. Segundo a concessionária, a alteração ocorreu em função das fortes chuvas, que provocaram pontos de alagamento nas proximidades da estação Manguinhos.

Segundo o Sistema Alerta Rio, a previsão para esta quarta-feira segue com chuva fraca a moderada, de forma isolada, com ventos moderados a fortes, que podem chegar a 76 km/h. Os núcleos de chuva mais intensos já se afastaram da cidade.

O COR-Rio orienta que a população mantenha atenção aos deslocamentos, acompanhe os comunicados oficiais e, em caso de emergência, acione os telefones 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil.