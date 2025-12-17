Reprodução Chuva forte atinge o Rio na manhã desta quarta-feira (17) e coloca a cidade em estágio 2

O município do Rio de Janeiro entrou em estágio 2 desde às 6h45 (horário de Brasília) desta quarta-feira (17) por causa do registro de chuva e vento forte em diferentes regiões da cidade, segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio).

De acordo com o órgão, núcleos de chuva atuam na última hora em pontos das zonas norte e oeste, segundo dados do Sistema Alerta Rio. O estágio 2 indica a possibilidade de ocorrências pontuais, como alagamentos, quedas de árvores e impactos na mobilidade urbana, o que exige atenção redobrada da população.

A previsão meteorológica aponta céu encoberto, com chuva moderada a forte ao longo do dia, além de rajadas de vento moderadas a fortes em diferentes regiões da cidade.

Ventos fortes ultrapassam 60 km/h na cidade

Por conta da tempestade, houve registros de ventos intensos em estações de monitoramento do Rio. Entre 5h e 6h (horário de Brasília), a estação da Marambaia, na Zona Oeste, registrou rajadas de 62,3 km/h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Já entre 6h e 7h, foi registrado vento forte no aeródromo da Base Aérea de Santa Cruz, também na Zona Oeste, com velocidade de 62,9 km/h, conforme dados da REDEMET. Para esta quarta-feira, a previsão indica que esses ventos de moderados a fortes permanecerão ao longo de todo o dia.





Chuvas causam alterações na circulação dos trens da SuperVia

A SuperVia informou que as fortes chuvas causaram pontos de alagamento nas proximidades da estação Manguinhos, o que impactou a circulação dos trens na cidade. Com isso, o ramal Saracuruna opera apenas no trecho entre as estações Penha e Saracuruna, enquanto não há circulação de trens entre Penha e Central do Brasil. A concessionária afirmou que equipes atuam para restabelecer a operação no menor tempo possível.

O Centro de Operações e Resiliência orienta que a população siga a rotina, mas fique atenta às condições do tempo, acompanhe as atualizações do Alerta Rio, mantenha-se informada pelos canais oficiais do COR-Rio. Em caso de emergência, a recomendação é acionar os telefones 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil.



