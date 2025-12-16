Reprodução Ação policial teve como foco bens e contas ligados ao esquema financeiro da facção

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta terça-feira (16) uma operação de alcance nacional contra um esquema financeiro de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. A ação ocorreu no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Mato Grosso, com pedido de bloqueio judicial de cerca de R$ 600 milhões, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias ligadas à facção criminosa.

A ação é uma nova fase da Operação Contenção, deflagrada em outubro e considerada pela a maior ofensiva já realizada contra o Comando Vermelho. Desde o início da operação, mais de 250 criminosos foram presos e 136 morreram em confrontos, além da apreensão de centenas de armas e munições.

Investigação aponta Doca como articulador do esquema financeiro

De acordo com as investigações, o dinheiro movimentado ilegalmente era utilizado para financiar a compra de armas, drogas, imóveis e veículos, além de sustentar a estrutura responsável pelo controle de territórios dominados pelo grupo. O foco da operação foram pessoas físicas, empresas e patrimônios usados para ocultar e movimentar recursos do crime organizado dentro do sistema financeiro formal.

As apurações apontam que Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, uma das principais lideranças do Comando Vermelho, e Carlos da Costa Neves, o Gardenal, responsável pela área financeira da facção, coordenavam o esquema com o apoio de terceiros e empresas de fachada.

Reprodução Edgar Alves de Andrade, o Doca, é apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho

Segundo a Polícia Civil, foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados. Algumas contas funcionavam como verdadeiros cofres da facção, concentrando valores expressivos que foram bloqueados por decisão judicial.

O esquema também envolvia o uso de pessoas recrutadas pelo crime para realizar depósitos em dinheiro vivo, em pequenas quantias e em diferentes bancos, muitas vezes no mesmo dia, numa tentativa de dificultar o rastreamento da origem dos recursos. Parte significativa do dinheiro era centralizada em Pontes e Lacerda, no estado de Mato Grosso, município escolhido estrategicamente por estar distante das áreas mais visadas do tráfico, o que reduzia a exposição dos líderes criminosos.

Além do bloqueio bancário, a Justiça determinou o sequestro de bens, incluindo imóveis, veículos e uma propriedade rural localizada no estado de Mato Grosso. Materiais apreendidos durante a operação, como documentos e equipamentos eletrônicos, seguem sob análise para aprofundar as investigações.





A ação contou com o apoio das polícias civis de Minas Gerais e do Mato Grosso e integra a Operação Contenção, iniciativa que busca enfraquecer a estrutura financeira do Comando Vermelho. Desde o início da ofensiva, segundo dados da Polícia Civil, mais de 250 criminosos foram presos, 136 morreram em confrontos, e centenas de armas e munições foram retiradas de circulação.