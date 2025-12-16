Reprodução Macário Ramos Júdice Neto foi detido durante a segunda fase da Operação Unha e Carne

A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (16), o desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), durante a segunda fase da Operação Unha e Carne, que investiga o vazamento de informações sigilosas relacionadas a ações de combate ao crime organizado.

A prisão foi determinada peloque também autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados a investigados no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Caso Bacellar

Segundo a Polícia Federal, a apuração aponta que informações protegidas por sigilo judicial teriam sido repassadas a pessoas investigadas por ligação com ofacção criminosa que atua no estado. O desembargador preso era relator de processos relacionados ao caso conhecido comoum dos focos centrais da investigação.

A nova fase da operação é um desdobramento da investigação que levou à prisão, no início de dezembro, do deputado estadual licenciado Rodrigo Bacellar (União Brasil). Ele é suspeito de ter vazado dados da Operação Zargun, conduzida pela Polícia Federal.

Após a prisão, a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou a revogação da medida. A decisão foi posteriormente validada pelo STF, que autorizou a soltura mediante medidas cautelares. Nesta nova etapa da investigação, Bacellar não foi preso, mas segue como alvo de diligências.





Investigação segue em andamento

De acordo com a Polícia Federal, os materiais apreendidos nesta terça-feira, como documentos e dispositivos eletrônicos, serão analisados e podem resultar em novos desdobramentos.



O Portal iG entrou em contato com as defesas do deputado estadual licenciado Rodrigo Bacellar e do desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

*Reportagem em atualização