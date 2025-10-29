A Operação Contenção, realizada na terça-feira (28) nas comunidades do Complexo da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, foi uma das maiores ações policiais já registradas no estado.
A ofensiva, que mirava o núcleo do Comando Vermelho (CV), resultou em mais de 130 mortos e 81 presos, segundo balanço oficial do governo fluminense. O confronto mobilizou forças das polícias Civil e Militar, com o apoio de blindados e aeronaves, e teve como objetivo desarticular lideranças e núcleos estratégicos da facção criminosa.
A seguir, veja as imagens que mostram os momentos mais tensos e da Operação Contenção, do início dos confrontos ao trabalho das forças de segurança nas favelas cariocas:
Número de mortos em ação na Penha e no Alemão pode aumentar Fernando Frazão/Agência Brasil
Operação Contenção em imagens: cenário de guerra Tomaz Silva/Agência Brasil
Caos no Rio de Janeiro Fernando Frazão / Agência Brasil