Operação Contenção em imagens: cenário de guerra
Tomaz Silva/Agência Brasil
Operação Contenção em imagens: cenário de guerra

A Operação Contenção, realizada na terça-feira (28) nas comunidades do Complexo da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, foi uma das maiores ações policiais já registradas no estado.

A ofensiva, que mirava o núcleo do Comando Vermelho (CV), resultou em mais de 130 mortos e 81 presos, segundo balanço oficial do governo fluminense. O confronto mobilizou forças das polícias Civil e Militar, com o apoio de blindados e aeronaves, e teve como objetivo desarticular lideranças e núcleos estratégicos da facção criminosa.


A seguir, veja as imagens que mostram os momentos mais tensos e da Operação Contenção, do início dos confrontos ao trabalho das forças de segurança nas favelas cariocas:

Número de mortos em ação na Penha e no Alemão pode aumentar Fernando Frazão/Agência Brasil
Operação Contenção em imagens: cenário de guerra Tomaz Silva/Agência Brasil
Caos no Rio de Janeiro Fernando Frazão / Agência Brasil
Cláudio Castro promove postumamente policiais mortos em operação Reprodução Redes Sociais
Corpos recolhidos Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
RJ: moradores levam dezenas de corpos para praça da Penha Reprodução X/ @RenatoSilva15_
Tiros voltam a ser ouvidos na Penha e Rocinha após operação Reprodução X
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Policiais militares em região da zona Norte do Rio Fernando Frazão/Agência Brasil
Moradores relatam medo e caos após operação no Complexo da Penha Fernando Frazão/Agência Brasil
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, falou sobre o caso do Rio de Janeiro Reprodução/Youtube
Moradores relatam medo e caos após operação no Alemão e na Penha © Fernando Frazão/Agência Brasil
Megaoperação contra o CV no Alemão e na Penha deixa 64 mortos. Reprodução/X @LLia10
Barricada em comunidade O Globo
Polícia Civil e Polícia Militar realizam megaoperação Reprodução/PCRJ
Fuzis apreendidos na mega-operação na Penha e Alemão Reprodução/X (@Rioemguerraofc)
Megaoperação no Alemão e na Penha Reprodução/TV Globo
