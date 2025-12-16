Câmeras de segurança Câmera registrou momento em que carro da esposa do policial chegou ao motel

Um policial militar foi preso em Alagoas, no último domingo (14), suspeito de matar um homem que supostamente seria o amante de sua esposa. O crime teria ocorrido dentro de um motel. A vítima, identificada como Ítalo Fernando Melo, de 33 anos, era um enfermeiro.



A Polícia Civil de Alagoas (PCAL) encontrou Ítalo Fernando Melo morto dentro do motel, horas depois do enfermeiro se encontrar com a mulher. O corpo do enfermeiro foi alvo de diversos disparos de arma de fogo.

Reprodução/Instagram Enfermeiro foi morto a tiros dentro de motel em Alagoas

Em entrevista à imprensa, o delegado Flávio Dutra, responsável pelo caso, afirmou que o policial acompanhava de maneira clandestina a esposa, que também é enfermeira.

"Ela confessou que entrou no motel com a vítima, pegou no sono e depois acordou com uma pessoa de capacete efetuando os disparos de arma de fogo. Ele (o PM) preferiu ficar em silêncio no depoimento, mas há evidências de que monitorava clandestinamente a esposa com o uso de um 'carrapato', um GPS instalado no carro dela", afirmou o delegado.

A noite do crime



Imagens de câmeras de segurança do motel mostram o momento exato em que um Jeep vermelho entra no local, às 21h13. Horas depois, às 00h57, o policial chega ao local em uma moto, entra no motel, e procura lentamente em cada quarto o carro da mulher. Às 01h13, o mesmo Jeep, que de acordo com os policiais estava sendo dirigido pela esposa do policial, deixa o motel.

O suspeito foi encontrado e levado à 4ª DRP (4ª Delegacia Regional de Polícia) de Arapiraca, com ajuda da PMAL (Polícia Militar de Alagoas). Policiais civis coletaram evidências que indicaram o marido da enfermeira como o autor do crime.