Um policial militar foi preso em Alagoas, no último domingo (14), suspeito de matar um homem que supostamente seria o amante de sua esposa. O crime teria ocorrido dentro de um motel. A vítima, identificada como Ítalo Fernando Melo, de 33 anos, era um enfermeiro.
A Polícia Civil de Alagoas (PCAL) encontrou Ítalo Fernando Melo morto dentro do motel, horas depois do enfermeiro se encontrar com a mulher. O corpo do enfermeiro foi alvo de diversos disparos de arma de fogo.
Em entrevista à imprensa, o delegado Flávio Dutra, responsável pelo caso, afirmou que o policial acompanhava de maneira clandestina a esposa, que também é enfermeira.
"Ela confessou que entrou no motel com a vítima, pegou no sono e depois acordou com uma pessoa de capacete efetuando os disparos de arma de fogo. Ele (o PM) preferiu ficar em silêncio no depoimento, mas há evidências de que monitorava clandestinamente a esposa com o uso de um 'carrapato', um GPS instalado no carro dela", afirmou o delegado.
A noite do crime
Imagens de câmeras de segurança do motel mostram o momento exato em que um Jeep vermelho entra no local, às 21h13. Horas depois, às 00h57, o policial chega ao local em uma moto, entra no motel, e procura lentamente em cada quarto o carro da mulher. Às 01h13, o mesmo Jeep, que de acordo com os policiais estava sendo dirigido pela esposa do policial, deixa o motel.
O suspeito foi encontrado e levado à 4ª DRP (4ª Delegacia Regional de Polícia) de Arapiraca, com ajuda da PMAL (Polícia Militar de Alagoas). Policiais civis coletaram evidências que indicaram o marido da enfermeira como o autor do crime.