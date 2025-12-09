Foto: Thiago Lontra Deputados durante a votação que decidiu pela revogação da prisão de Rodrigo Bacellar, na Alerj, nesta segunda-feira (8).

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) publicou, nesta terça-feira (09), no Diário Oficial, a decisão que confirma a votação realizada na segunda (08), que revoga a prisão preventiva do deputado estadual Rodrigo Bacellar (União) . O documento será enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pela ordem de prisão no âmbito da Operação Unha e Carne.

Caso segue no STF

A publicação não encerra o processo, que continua em andamento no STF. Com a decisão da Alerj, Bacellar será solto enquanto seguem as investigações. Mesmo com a revogação da prisão, Alexandre de Moraes deve manter o afastamento do deputado do cargo público.

O ato enviado ao Supremo é assinado pelo deputado Guilherme Delaroli (PL), vice-presidente da Alerj, que ocupa temporariamente a presidência da Casa durante o afastamento de Bacellar.

A votação que derrubou a prisão

A decisão foi aprovada com 42 votos favoráveis, 21 contrários e duas abstenções. Durante a sessão, seis parlamentares discursaram: três defenderam a soltura — Alexandre Knoploch (PL), Índia Armelau (PL) e Renan Jordy (PL) — e três foram contra — Flávio Serafini (PSOL), Carlos Minc (PSB) e Élika Takimoto (PT).

A revogação foi formalizada por meio do Projeto de Resolução 2.116/25, aprovado após parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Mais cedo, a CCJ havia aprovado, por 4 votos a 3, o relatório do deputado Rodrigo Amorim (União), que considerou que o caso deveria ser levado ao plenário, com base nas garantias previstas nas Constituições Federal e Estadual.