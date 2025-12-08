A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) decidiu, nesta segunda-feira (08), revogar a prisão do deputado Rodrigo Bacellar (União Brasil). Com a decisão do plenário, o parlamentar deverá ser solto enquanto o processo criminal continua em análise no Supremo Tribunal Federal (STF).
Como foi a votação que revogou a prisão
A votação no plenário ocorreu porque a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) não alcançou unanimidade em seu parecer sobre a prisão de Rodrigo Bacellar . Nesses casos, a Constituição determina que o parecer do relator — que, neste processo, recomendava a revogação da prisão — seja encaminhado ao plenário.
Assim, os deputados não votaram diretamente entre “manter” ou “soltar”, mas sim sobre a aprovação desse parecer. Quem votou “sim” apoiou a soltura do parlamentar, enquanto o voto “não” representou a defesa da manutenção da prisão preventiva.A sessão foi presidida pelo deputado Guilherme Dellaroni (PL), que assumiu a função após a queda de Bacellar, e contou com a presença de 65 dos 70 deputados estaduais.
Além de Bacellar, quatro parlamentares não participaram: Dionísio Lins (PP), em licença médica; Filipe Soares (União Brasil); Cláudio Caiado (PSD); e Vinícius Cozzolino (União Brasil).A sessão teve momentos de tensão, tanto pelas divergências entre os deputados quanto por um episódio que interrompeu os trabalhos. Antes do início, havia sido acordado que os parlamentares favoráveis à soltura e os contrários teriam dez minutos cada, divididos entre três representantes de cada lado, para apresentar seus argumentos. Em seguida, seria realizada a votação — restrita às opções “sim”, “não” ou “abstenção” — para acelerar o resultado.
Após o painel, cada deputado poderia justificar individualmente seu voto. No entanto, quando a deputada Dani Monteiro (PSOL) tentou apresentar sua justificativa, deputados do outro bloco reagiram de forma imediata e acalorada, o que levou à paralisação da sessão por cerca de 15 minutos.
Resultado da votação
A votação foi encerrada com 42 votos a favor do parecer da CCJ (que recomendava a soltura), 21 votos contrários e duas abstenções.
Motivos da prisão de Rodrigo Bacellar
O deputado havia sido preso pela Polícia Federal na Operação Unha e Carne, por suspeita de repassar dados sigilosos da Operação Zargun ao ex-deputado TH Joias. O Portal iG teve acesso aos prints que integraram o inquérito e fundamentaram a decisão do STF pela prisão preventiva.
Mesmo solto, julgamento segue no STF
A decisão da Alerj trata apenas da prisão preventiva. O processo criminal contra Bacellar continua sendo analisado pelo STF, única instância que pode julgar deputados estaduais do Rio. A soltura não interfere no andamento das investigações conduzidas pela Polícia Federal.