Gabriel Barros / Portal iG Tarcísio discursando

Em meio ao polêmico anúncio da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), até então cotado para concorrer ao Planalto em 2026, deu sua primeira declaração pública apoiando o filho "zero um" de Jair Bolsonaro.

Em coletiva após a inauguração de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Diadema, Tarcísio afirmou que sua lealdade ao ex-presidente é "inegociável".

“Eu sempre disse que ia ser leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro. Essa lealdade é inegociável. O Flávio vai contar com a gente”, disse o governador.

Segundo Tarcísio, Flávio pode "contar com ele", mas o senador pelo Rio de Janeiro enfrentaria o desafio de estabelecer um consenso entre os candidatos da direita:

“Todos extremamente qualificados e a responsabilidade que recai sobre os ombros dele agora é discutir o futuro do Brasil. É estabelecer um plano de consenso”, afirmou.

Os outros nomes da direita

Tarcísio refere-se ao grupo de governadores de direita que desejam vestir a faixa presidencial em 2026: Romeu Zema (NOVO) de Minas Gerais, Ratinho Jr (PSD) do Paraná, Ronaldo Caiado (UNIÃO) de Goiás e Eduardo Leite (PSD) do Rio Grande do Sul.

O grupo vem se reunindo frequentemente em eventos em São Paulo e no Rio de Janeiro, em que não escondem a vontade de concorrer, porém, sem definir um nome. Todos afirmam que apoiarão quem for o mais capaz de encabeçar um projeto para desbancar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que caminha para o seu 4° mandato como chefe do executivo.



