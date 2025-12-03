Foto: Reprodução Presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União Brasil) , em atividade pública realizada no Rio

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), foi preso na manhã desta quarta-feira (03) pela Polícia Federal durante a Operação Unha e Carne. Ele é suspeito de vazar dados sigilosos da Operação Zargun, deflagrada em setembro, que levou à prisão do então deputado estadual TH Joias (MDB).

De acordo com a Polícia Federal, a operação cumpre um mandado de prisão preventiva, oito mandados de busca e apreensão e um mandado de intimação para medidas cautelares diversas da prisão, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Foto: Reprodução Rodrigo Bacellar (União Brasil) e TH Joia (MDB), atualmente presos

A corporação informou também que a ação faz parte da determinação do STF no âmbito da ADPF 635/RJ (ADPF das Favelas), que determinou que a Polícia Federal conduzisse investigações sobre a atuação de grupos criminosos violentos no estado e suas possíveis conexões com agentes públicos.





Rodrigo Bacellar é advogado especialista em Direito Constitucional e Direito Administrativo. Entre 2007 e 2009, foi assessor da Secretaria-Geral de Planejamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ). Depois, atuou como presidente da Fundação Estadual do Norte Fluminense (FENORTE).

Filho de Marcos Bacellar, político de destaque em Campos dos Goytacazes, cidade situada a cerca de 280 km do Rio de Janeiro, Rodrigo lançou sua primeira candidatura a deputado estadual em 2018, pelo Solidariedade (SD), tendo sido eleito com 26.135 votos. Está em seu segundo mandato como presidente da Alerj, depois de ser reeleito por unanimidade pelos deputados

Reportagem em atualização



