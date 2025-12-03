Bacellar (União Brasil) e TH Joias (MDB), alvos da Operação Unha e Carne, da Polícia Federal
Foto: Reprodução
O Portal iG apurou que a Polícia Federal sustenta a ligação entre Rodrigo Bacellar (União Brasil), TH Joias (MDB) e assessores por meio de trocas de mensagens, imagens e registros de deslocamento obtidos a partir de celulares apreendidos e sistemas de monitoramento.

Troca de celular e contato direto com Bacellar

De acordo com a investigação, na véspera da operação Operação Zargun, em 2 de setembro de 2025, TH Joias trocou de aparelho celular e passou a utilizar um novo número. Segundo a PF, Rodrigo Bacellar aparece como o primeiro contato na lista de comunicações urgentes do então deputado, o que, para os investigadores, evidenciaria a prioridade na comunicação entre eles.

Ainda de acordo com a investigação, TH Joias inicia contato com Bacellar, chamando-o de “01”, e informa que está usando um novo número. Bacellar responde com uma figurinha, o que, para a PF, sugere que ele já tinha conhecimento prévio da troca de aparelho.

Primeiro contato salvo no novo celular de TH Joias é atribuído a Rodrigo Bacellar, segundo a Polícia Federal.
Reprodução
Envio de imagens da operação em tempo real

No próprio dia da ação policial, às 6h03, TH Joias teria enviado a Bacellar uma foto do sistema de segurança do imóvel, já com agentes da Polícia Federal no interior do local, além de compartilhar o telefone de sua advogada. Para a PF, o ato reforça a suspeita de vazamento de informações sigilosas e tentativa de obstrução da operação.

Imagem enviada por TH Joias a Bacellar mostra agentes da Polícia Federal dentro do imóvel no início da operação.
Reprodução
Orientação para fuga e ocultação

A PF também aponta que, horas antes do cumprimento do mandado de prisão, TH Joias se deslocou para um apartamento na Barra Olímpica, na zona oeste do Rio, após receber, por mensagem, o número do bloco e do apartamento onde se esconderia. Ele foi localizado exatamente nesse endereço no dia da operação.

Mensagem indica o bloco e o apartamento para onde TH Joias teria se deslocado antes da prisão, segundo a PF.
Reprodução
Materialidade confirmada por perícia

Segundo a investigação, a materialidade dos crimes foi confirmada por meio da análise de câmeras de segurança, registros de entrada em condomínio e do conteúdo do celular apreendido com TH Joias, que, para a PF, demonstrariam a atuação de Bacellar no vazamento de informações e na frustração da operação policial.

O Portal iG tenta contato com a defesa deputado Rodrigo Bacellar, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem


