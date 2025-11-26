Reprodução Exatamente uma semana após visita de Dua Lipa, restaurante pega fogo

Um incêndio atingiu o restaurante Braseiro da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (25), enquanto ainda recebia clientes. O local ficou conhecido nacionalmente após a visita da cantora britânica Dua Lipa, durante sua estadia na cidade para a realização de um show.

O Corpo de Bombeiros informou ao jornal O Dia que os brigadistas foram acionados por volta das 20h, e que às 21h30 as chamas já haviam sido controladas. Ninguém ficou ferido.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram frequentadores deixando o local em meio a uma fumaça cinza, antes do fogo se espalhar pelo restaurante. Uma faixa da rua em que o Braseiro da Gávea está localizado precisou ser interditada.

Um incêndio atingiu o restaurante Braseiro da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (25), enquanto ainda recebia clientes. O local ficou conhecido nacionalmente após receber a cantora britânica Dua Lipa. pic.twitter.com/JAaaP0O9lL — iG (@iG) November 26, 2025





Visitado por Dua Lipa

A cantora de prestígio internacional Dua Lipa visitou o restaurante na última terça (18), ocasião em que foi fotografada bebendo chopp e comendo com os amigos. A artista chegou a publicar uma foto do prato servido no local em suas redes sociais.

O Braseiro da Gávea, localizado na Praça Santos Dumont, no bairro da Gávea, Zona Sul carioca, é um dos restaurantes mais tradicionais da cidade. Ele fica em uma área boêmia da região, em que se concentram bares e restaurantes.

Nas redes sociais, o restaurante publicou que o incêndio foi apenas "um susto desagradável", explicando que ninguém se feriu e que o sistema de incêndio funcionou bem.





"Agradecemos por todas as mensagens de carinho e pedimos desculpas pelo transtorno", publicou o Braseiro. Também não houve danos materiais.

O Portal iG entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para mais informações sobre o incêndio. A reportagem será atualizada assim que tivermos resposta.