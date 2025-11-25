Reproduçã Incêndio atinge Ministério da Igualdade Racial em Brasília

O Ministério da Igualdade Racial, em Brasília, foi atingido por um incêndio na manhã desta terça-feira (25), deixando pessoas feridas, segundo informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

A ocorrência teve início com um curto circuito elétrico na subestação localizada na área externa do lado oeste do bloco C. Por conta da fumaça, o prédio foi esvaziado e os bombeiros deram início ao protocolo de combate às chamas.

Em nota, o Ministério da Gestão e Inovação confirmou que um técnico da CEB ficou ferido com mais gravidade e foi conduzido ao hospital, assim como 6 pessoas por inalação de fumaça.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros outras 20 pessoas foram atendidas no local. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros seguem no bloco C.

O prédio, localizado na Esplanada dos Ministérios, também abriga equipes de outras pastas federais, como dos Povos Indígenas e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, mobilizou diversas unidades de emergência.

O Portal iG confirmou que uma pessoa ficou ferida e dezenas foram socorridas no local, que foi esvaziado.

Em nota inicial, os bombeiros confirmaram apenas que atuam no local com equipes de combate às chamas e atendimento às vítimas.





A Secretaria de Serviços Compartilhados do MGI, responsável pela gestão administrativa do Bloco C — que abriga seis ministérios (MGI, MDA, MDS, MIR, MMulheres e MPI) — solicitou aos dirigentes dessas pastas que orientem seus trabalhadores e trabalhadoras a cumprirem a jornada de hoje em teletrabalho.