Reprodução Graziella Dall'Oglio (esquerda) e seu filho (direita)

A polícia da Itália está investigando um homem de 56 anos, que se passou por sua mãe, Graziella Dall’Oglio, morta em 2022, para continuar recebendo a pensão dela.

O desfecho do caso acabou sendo ainda mais trágico; após descobrirem o golpe, autoridades encontraram o corpo da mulher na casa da família, mumificado.

Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, o ex-enfermeiro e atualmente desempregado, que não teve o nome revelado, nunca comunicou a morte da mãe às autoridades e seguiu recebendo cerca de € 53 mil (cerca de R$ 330) em benefícios, além de rendimentos de imóveis e terrenos da família.



Para receber a pensão, ele se disfarçava, usando blusa, saia, batom e uma peruca castanha curta.



Golpe descoberto



Isso ocorreu durante os últimos anos até o dia 16 de novembro, quando ele foi tentar renovar a carteira de identidade da mãe no cartório de Borgo Virgilio, próximo a Milão.



O disfarce chamou a atenção do funcionário que o atendeu. Ele acionou o prefeito Francesco Aporti e a polícia ao perceber pelos no pescoço, maquiagem exagerada e marcas de barba sob a base.



A análise das imagens de vigilância reforçou a suspeita. A “mulher” chegou dirigindo, mas Graziella nem tinha carteira de motorista.



Com isso, a investigação avançou rapidamente. O homem foi convocado de volta ao cartório, onde confessou a farsa e admitiu que Graziella era sua mãe.



Imagens divulgadas pelo ‘La Repubblica’ mostram o suspeito caracterizado como idosa, usando cardigã escuro, cachecol branco, saia midi, peruca curta e apoiado em uma bengala.



Descoberta chocante



Após a confissão, autoridades revistaram a casa da mãe e encontraram o corpo mumificado de Graziella em um quarto.





Segundo o prefeito, a morte pode ter sido natural, mas a autópsia definirá a causa.



“É uma história muito, muito triste”, afirmou Aporti, acrescentando que a família não enfrentava dificuldades financeiras.



O homem agora é investigado por ocultação de cadáver, fraude contra o Estado, falsa identidade e perjúrio.



O Cartório de Registro de Borgo Virgilio conduz o caso.