O caso chegou à Deam de São Gonçalo após denúncia dos parentes

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo, prendeu uma mulher nesta sexta-feira (12) por torturar a própria filha. Ela teria obrigado a menina de nove anos a segurar ovos quentes com as mãos como forma de castigo.

O alimento estava em ponto de fervura, provocando queimaduras graves na criança, que precisou ser hospitalizada e passar por procedimentos para tratar as feridas, segundo a polícia.

Tortura

O crime, ocorrido em 24 de agosto, aconteceu na comunidade do Serrão, no município de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Na ocasião, a filha teria reclamado de sentir fome e mexeu nos corantes da mãe.

"Como forma de punição, a mulher aqueceu ovos até o estado de fervura e a obrigou a segurá-los nas palmas das mãos, causando severas lesões" , afirmou a PCERJ.

Foi cumprido um mandado de prisão preventiva por tortura contra a mãe.





Denúncia

O caso chegou à polícia através de uma denúncia feita pelo pai da menina, que desconfiou das lesões nas mãos da filha. Inicialmente, a filha disse que havia sofrido um acidente doméstico com óleo quente, mas a versão foi dada sob ameaça da mãe, que teria afirmado que queimaria a língua dos três filhos caso revelassem a verdade.

Uma tia da criança desconfiou do relato e decidiu questionar os menores separadamente, que admitiram que a menina estava tentando pegar batatas e mexeu no corante da mãe quando foi punida.