Uma idosa de 70 anos, moradora de Orlando, protagonizou uma cena de coragem ao enfrentar um pit bull que atacou seu cachorro de estimação, Sparky, de 14 anos, em frente a um supermercado no último dia 1º de setembro. As informações são do Wesh.
Shirley Pasamanick contou à emissora WESH 2 que estava deixando o local quando o pit bull avançou de repente contra seu animal.
“Do nada ele veio correndo em nossa direção. Fiz tudo o que podia. Acabamos no chão” , relatou.
As imagens de segurança mostram a mulher, que pesa cerca de 40 quilos, tentando afastar o cachorro agressivo com a bengala e as mãos. Quando a força não foi suficiente, ela tomou uma atitude inesperada: mordeu o pit bull no pescoço.
“Eu não conseguia abrir a boca dele. Então… mordi. Eu tinha que fazer isso! Não tenho força nenhuma!” , disse.
A estratégia deu certo tempo suficiente para que um homem, ainda não identificado pelas autoridades, conseguisse puxar o pit bull pela coleira e se afastar.
Sparky sobreviveu ao ataque, embora ainda esteja abalado. Para Pasamanick, o cachorro foi sua maior motivação para reagir.
“Ele é realmente o motivo de alguns dias eu levantar da cama. Você precisa cuidar do seu cachorro” , declarou emocionada.