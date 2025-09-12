Wesh Idosa de 70 anos morde pit bull para salvar seu cachorro

Uma idosa de 70 anos, moradora de Orlando, protagonizou uma cena de coragem ao enfrentar um pit bull que atacou seu cachorro de estimação, Sparky, de 14 anos, em frente a um supermercado no último dia 1º de setembro. As informações são do Wesh.





Shirley Pasamanick contou à emissora WESH 2 que estava deixando o local quando o pit bull avançou de repente contra seu animal.

“Do nada ele veio correndo em nossa direção. Fiz tudo o que podia. Acabamos no chão” , relatou.

As imagens de segurança mostram a mulher, que pesa cerca de 40 quilos, tentando afastar o cachorro agressivo com a bengala e as mãos. Quando a força não foi suficiente, ela tomou uma atitude inesperada: mordeu o pit bull no pescoço.

“Eu não conseguia abrir a boca dele. Então… mordi. Eu tinha que fazer isso! Não tenho força nenhuma!” , disse.

A estratégia deu certo tempo suficiente para que um homem, ainda não identificado pelas autoridades, conseguisse puxar o pit bull pela coleira e se afastar.





Sparky sobreviveu ao ataque, embora ainda esteja abalado. Para Pasamanick, o cachorro foi sua maior motivação para reagir.

“Ele é realmente o motivo de alguns dias eu levantar da cama. Você precisa cuidar do seu cachorro” , declarou emocionada.