Homem é investigado por realizar salto irregular em Cristo Redentor

Um salto de paraquedas irregular a partir do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, está sendo investigado pela Polícia Civil. O flagrante aconteceu na quarta-feira (10) e foi registrado em vídeo por um guia turístico que acompanhava visitantes no local. Nas imagens, é possível ver um homem em cima da mão direita da estátua antes de se lançar no ar. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

De acordo com a Polícia Civil, ao menos dois homens acessaram de forma indevida o braço direito do monumento e realizaram o salto em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas. A corporação abriu inquérito para identificar os responsáveis e solicitou imagens de câmeras de segurança do Santuário. A perícia também será realizada no local.

O Santuário Cristo Redentor registrou ocorrência pelo crime de violação de patrimônio cultural, já que o monumento é tombado e pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro. A Polícia Militar também foi acionada após a denúncia.

Até o momento, os autores ainda não foram identificados.