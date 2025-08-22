Reprodução/redes sociais Mãe do bebê denunciou a grave queimadura nas redes sociais

Um bebê recém-nascido sofreu uma queimadura grave no pé, no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, Grande Vitória (ES).

A mãe da criança, Sara Peisino Barboza, denunciou o caso em seu perfil numa rede social, nesta quinta-feira (21).

Segundo ela, a queimadura teria sido causada por um algodão quente colocado na meia.

A mãe relatou que uma enfermeira teria usado um algodão aquecido em uma lâmina para esquentar o pé do bebê, que estaria com a temperatura abaixo do ideal, colocando dentro da meia do recém-nascido. Em seguida, ela o vestiu com o macacão.

A criança, segundo ela, teria chorado muito. A vó decidiu retirar a roupa e viu a queimadura.





A meia e o macacão do menino também teriam ficado queimados.

Abertura de auditoria

Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), os profissionais potencialmente envolvidos no caso foram afastados e o fato será apurado com rigor, com abertura imediata de auditoria.

Em nota, a Sesa explicou que a decisão foi tomada de forma preventiva até a conclusão da apuração sobre as circunstâncias que envolveram os ferimentos provocados no bebê.

Na tarde desta sexta-feira (22), o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) informou que a técnica utilizada para controlar a temperatura do bebê, que levou ao ferimento, não existe nos protocolos da enfermagem.

O bebê foi transferido para o Hospital Infantil, em Vitória, onde deverá passar por cirurgia.