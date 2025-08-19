EPR Via Mineira Um transformador de 594 toneladas vai passar pela BR-040 nos próximos dias, entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro

Entre a noite de segunda-feira (18) e a madrugada desta terça (19), foi concluída a primeira etapa do transporte do transformador de 594 toneladas que segue de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. A carreta percorreu a BR-040, do km 544, em Belo Horizonte, até o km 574,9, em Itabirito.

A operação foi acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e por equipes da concessionária EPR Via Mineira.

Segundo o coordenador de Operações da EPR Via Mineira, Luiz Ricardo Rodrigues, tudo ocorreu sem imprevistos:

"O primeiro deslocamento ocorreu dentro do previsto, com apoio constante das equipes da EPR Via Mineira e da PRF. Nossa expertise operacional é fundamental para organizar o tráfego, orientar os motoristas e manter a convivência segura no trânsito durante uma operação dessa dimensão" , disse.

A próxima etapa acontece ainda nesta terça-feira (19): a partir das 20h, a carga segue até Conselheiro Lafaiete (km 639,8). O cronograma prevê novos deslocamentos no período noturno até quinta-feira (21).

Já na sexta-feira (22), entre Conselheiro Lafaiete e Juiz de Fora (km 772,8), o transporte ocorrerá em horário diurno, das 10h às 16h.

Devido à complexidade da operação, os horários estão sujeitos a alterações. Para acompanhar as condições de tráfego em tempo real, motoristas podem entrar em contato pelo telefone 0800 003 10140 (24h) ou pelo WhatsApp da concessionária.