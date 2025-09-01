Reprodução/PCERJ Polícia Civil deflagra operação contra criminosos que fornecem armas e drogas para facções no estado

Uma ação realizada nesta segunda-feira (1º) no estado de São Paulo mira um grupo suspeito de transportar armas e drogas para o Rio de Janeiro para abastecer facções criminosas, em especial a da comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte da capital.

A operação é realizada por policiais civis do Desarme (Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos do Rio de Janeiro), com apoio da Polícia Civil de São Paulo. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão nas cidades paulistas de Mogi das Cruzes, Sorocaba e Guarulhos.

As investigações começaram em agosto de 2023, quando quatro fuzis foram apreendidos na Rodovia Presidente Dutra. A partir do flagrante, os responsáveis pelo inquérito identificaram vínculos entre o preso na ocasião e outros suspeitos que atuariam em cidades de São Paulo.

Segundo as apurações, os endereços mapeados serviriam como pontos de armazenagem de armas e drogas, além de abrigar empresas de fachada e locais de cultivo clandestino.





A partir dessas evidências, a Justiça autorizou mandados de busca e apreensão e a quebra de sigilo de dados de dispositivos eletrônicos dos suspeitos. A etapa atual visa aprofundar as informações coletadas e detalhar a estrutura do grupo criminoso.