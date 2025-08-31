Reprodução Policial que atirou em entregador é preso

O policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini, que atirou à queima-roupa no entregador Valério Júnior após uma discussão sobre a entrega de um pedido, foi preso na tarde deste domingo (31). O agente se entregou na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio, depois que a Justiça decretou sua prisão temporária por tentativa de homicídio qualificado. A informação foi confirmada pelo ﻿Portal iG ﻿.

O crime ocorreu na madrugada de sábado (30), na Rua Carlos Palut, na Taquara, Zona Oeste. Imagens gravadas pela própria vítima mostram o momento em que o policial saca a arma, reclama da filmagem e atira contra a perna do motoboy, após ele se recusar a subir até o apartamento para entregar a encomenda.

🚨COVARDIA: Policial penal, José Rodrigo da Silva Ferrarini, deu um tiro no pé do entregador em discussão na Zona Oeste do Rio.

Entregador, Valério Júnior, afirma que a discussão começou após ele se recusar a entregar direto no apartamento do atirador. pic.twitter.com/nAWlNJn0Hm — O Estagiário (@OEstagiario0) August 30, 2025





Segundo a advogada de Valério, Thaís Loureiro, o registro em vídeo foi essencial para evitar que o caso resultasse em morte: “Ele só não finalizou porque estava sendo gravado. Caso contrário, haveria a execução” , disse.

No depoimento prestado à 32ª DP (Taquara), responsável pela investigação, Ferrarini afirmou que o disparo foi acidental, direcionado ao chão, e que se sentiu intimidado pelo entregador. A versão foi rejeitada pela juíza Nathalia Calil Miguel Magluta, do Plantão Judicial, que destacou em sua decisão que as imagens mostram “ato agressivo, motivado por razão fútil” e afastam qualquer hipótese de acidente.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) instaurou processo disciplinar contra o agente, que foi afastado das funções por 90 dias. Em nota, a pasta afirmou não compactuar com “atitudes dessa natureza” e declarou solidariedade ao entregador.

Através de vídeo, o entregador agradeceu às mensagens recebidas nas redes sociais e afirmou que, apesar de sentir algumas dores, está bem de saúde e se recuperando.