Marcello Casal Jr/Agência Brasil Inmet alerta para ventos e chuvas intensas até segunda-feira (01)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas que permanecem ativos neste fim de semana e se estendem até a próxima segunda-feira (1º). Os avisos abrangem diferentes regiões do país e apontam para condições climáticas que podem provocar transtornos à população.

O primeiro comunicado trata de ventos costeiros, com validade a partir da tarde deste sábado (30) até a noite de segunda-feira (1°). O nível de perigo é classificado como médio, principalmente para áreas litorâneas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Segundo o instituto, há possibilidade de movimentação de dunas de areia, o que pode afetar construções e imóveis localizados na faixa de orla.

Além disso, o Inmet também mantém em vigor o alerta de chuvas intensas, válido até este domingo (31). O aviso engloba os estados do Pará, Roraima, Amapá e Amazonas. A previsão aponta para ventos que podem alcançar até 60 km/h, acompanhados de precipitações volumosas. As condições aumentam o risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, pontos de alagamento e até descargas elétricas.

Já no Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro também estão sob alerta de precipitações significativas até domingo (31). O volume pode chegar a 50 milímetros por dia, associado a ventos intensos de até 60 km/h. O risco de falta de luz, queda de árvores e pontos de alagamento é considerado relevante.

O Inmet orienta a população a evitar abrigar-se sob árvores durante as tempestades, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de grande porte e, em caso de emergência, acionar a Defesa Civil local.

As atualizações meteorológicas podem ser acompanhadas em tempo real pelo site e redes oficiais do Inmet.