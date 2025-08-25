Reprodução/Instagram Mulheres embriagadas invadem perícia e atropelam corpos

Na madrugada desta segunda-feira (25), duas mulheres foram presas após invadirem a área isolada de um acidente na RJ-140, em Cabo Frio, que deixou duas pessoas mortas.

Segundo informações do RJ Interior, as motoristas, que apresentavam sinais de embriaguez, furaram a barreira montada pela Guarda Municipal, Polícia Militar e Companhia de Polícia Rodoviária (CPRv). Elas passaram em alta velocidade, colocando em risco jornalistas, policiais, guardas e o perito que trabalhava no local.

As mulheres chegaram a passar com o carro sobre os corpos das vítimas, que ainda estavam no asfalto no momento da perícia.

As duas foram detidas em flagrante e vão responder por embriaguez ao volante, desobediência e atentado contra a vida.