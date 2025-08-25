Reprodução/Facebook Turistas são internados por consumirem comida envenenada

Mais de 100 turistas, incluindo um bebê de 1 ano e 3 meses meses e sete crianças, passaram mal após uma suspeita de intoxicação alimentar em um hotel na Espanha. A principal suspeita é que um prato de peixe servido no local tenha provocado o surto.

Pelo menos 20 hóspedes precisaram ser levados às pressas para hospitais da região após apresentarem sintomas como náusea, vômito, diarreia e febre. O caso aconteceu no quatro estrelas Izan Cavanna Hotel, localizado na região turística de La Manga, próxima a Múrcia. Diante da gravidade, um hospital de campanha chegou a ser montado no próprio hotel para atender os turistas afetados.

Inicialmente, as autoridades de saúde registraram 28 casos, mas, em menos de 24 horas, o número de pessoas com sintomas ultrapassou 100, entre os cerca de 800 hóspedes hospedados no estabelecimento. O bebê e as crianças afetadas foram encaminhados ao Hospital Santa Lucía, em Cartagena.

A inspeção sanitária coletou amostras da cozinha do hotel, que permanece fechada durante as investigações. Fontes do governo regional confirmaram que tratam o episódio como um provável surto de salmonela.

Enquanto isso, hóspedes usaram as redes sociais para cobrar transparência. Um turista espanhol relatou em um comentário no Facebook do hotel que sua esposa, grávida de oito meses, foi hospitalizada após passar mal. Ele afirmou que tentou contato com a administração, mas não obteve retorno e ainda não conseguiu retirar os pertences do quarto.

Outros hóspedes disseram acreditar que, além do peixe, uma massa recheada de espinafre servida no buffet também pode ter causado a intoxicação. Vídeos feitos no fim de semana mostram ambulâncias chegando e saindo do hotel, enquanto alguns turistas eram atendidos em macas improvisadas nos corredores.

Até o momento, a administração do Izan Cavanna não publicou nota oficial em suas redes sociais nem em seu site. Em sua página institucional, o hotel descreve seu restaurante como um espaço com “ampla seleção de pratos da cozinha mediterrânea e europeia” . O caso segue sendo investigado pelas autoridades locais.