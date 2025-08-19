Divulgação Homem é preso após caso de "Boa noite, Cinderela"

Francisco Bessa Oliveira, preso no último sábado (16) acusado de dopar e roubar um turista francês em Copacabana, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva nesta segunda-feira (18). A decisão foi tomada após pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que acompanha o caso. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

O crime aconteceu na madrugada de sábado, quando guardas municipais faziam patrulhamento na Avenida Atlântica e foram alertados por testemunhas sobre uma confusão. Segundo relatos, o suspeito teria colocado uma substância no drinque do francês Frank Rabaud, que foi encontrado desacordado na areia da praia, próximo a um hotel da região.

Exames toxicológicos confirmaram a presença de clonazepam no organismo da vítima, que apresentava sinais de alteração psicomotora. O celular do turista foi recuperado com Francisco, que também teria tentado subornar os agentes para evitar a prisão.

Conhecido como “Boa Noite, Cinderela”, o golpe tem se tornado recorrente na Zona Sul do Rio e já é alvo de investigações específicas da polícia e do Ministério Público. O caso de Francisco será acompanhado pela Central de Audiência de Custódia do MPRJ.