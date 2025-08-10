Reprodução Turista desmaia em praia após suposto "Boa Noite, Cinderela" no RJ

Um turista foi flagrado desmaiando na última sexta-feira (8) na altura do Posto 9, na praia de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ele perde as forças e cai na areia, supostamente vítima do golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela”. A informação foi confirmada pelo portal iG.

O registro também mostra três mulheres deixando o local e entrando em um táxi logo após o ocorrido. Elas são apontadas como suspeitas de envolvimento no caso.

:brasil: Brasil l Homem é dopado com 'boa noite cinderela' em Ipanema, zona sul do Rio pic.twitter.com/WoK1oyKcKL — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) August 9, 2025

já ouviu testemunhas e analisou câmeras de segurança na região. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e localizar as autoras.












