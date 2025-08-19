Divulgação/Disque Denúncia Duas mulheres seguem foragidas após suposto caso de "Boa noite, Cinderela"

Mayara Ketelyn Américo da Silva, de 27 anos, e Rayane Campos de Oliveira, de 28, permanecem foragidas enquanto são investigadas pela aplicação do golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela” contra dois turistas britânicos na Zona Sul do Rio de Janeiro. O caso, ocorrido em 8 de agosto, ganhou repercussão internacional após um vídeo mostrar uma das vítimas dopada e caída na areia da Praia de Ipanema.

Segundo a investigação da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), as suspeitas, moradoras do Complexo do Chapadão, na Zona Norte, teriam atuado junto com Amanda Couto Deloca, de 23 anos. Os turistas foram dopados após conhecerem o grupo na Lapa, e seus celulares foram roubados, totalizando um prejuízo de R$ 116 mil. Amanda foi detida na última segunda-feira (18), em Duque de Caxias.

As duas foragidas têm mandados de prisão preventiva expedidos pela 19ª Vara Criminal da Capital pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado e roubo circunstanciado.

Rayane acumula 24 registros criminais, incluindo associação criminosa, ameaça e roubo. No ano passado, ela foi condenada a seis anos em regime semiaberto por aplicar um golpe semelhante, mas cumpriu apenas seis meses e foi liberada em julho deste ano.

A Deat segue realizando diligências para localizar as suspeitas. Quem tiver informações pode entrar em contato com o Disque Denúncia do Rio pelos canais oficiais.