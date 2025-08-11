Reprodução Turista desmaiado em praia após suposto "Boa Noite, Cinderela" no RJ

A Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) identificou as três mulheres suspeitas de dopar e roubar dois turistas britânicos na praia de Ipanema, na madrugada de quinta-feira (8). Uma delas, Raiane Campos de Oliveira, de 27 anos, tem 20 passagens pela polícia pelo mesmo crime.

As investigadas são garotas de programa que atuam em pontos turísticos da cidade. Além de Raiane, que já cumpriu seis meses de prisão e foi absolvida no mês passado em outro processo, a polícia indicou Amanda Couto Deloca, de 23 anos, e Mayara Ketelyn Américo da Silva, de 26, como integrantes do grupo. As informações são do g1.

A delegada Patrícia Alemany afirma que o modo de operação é sempre semelhante: as vítimas são dopadas, perdem a consciência e, enquanto estão desacordadas, têm seus pertences levados.

"É um crime grave. Esses dois turistas britânicos chegaram a ficar hospitalizados", disse. O taxista que levou as suspeitas após o crime foi identificado, mas a polícia afirma que ele não tem envolvimento no golpe.

O Portal iG entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Rio de Janeiro para confirmar as informações e aguarda retorno.

Entenda o caso

O crime ganhou repercussão após um vídeo mostrar um dos britânicos, de 21 anos, cambaleando até cair na areia da praia de Ipanema. Segundo a pessoa que filmou, ele estava acompanhado das três mulheres antes de elas deixarem o local em um táxi.

As imagens foram registradas por volta das 5h de quinta-feira. O jovem e um amigo, que também foi dopado, foram socorridos por um grupo de pessoas e levados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Copacabana. Eles só recobraram a consciência horas depois.





À polícia, as vítimas contaram que conheceram as mulheres em um bar na Lapa, tomaram bebidas oferecidas por elas e, a partir daí, não se lembram de mais nada. Além de dois celulares, o grupo fez uma transferência de 16 mil libras (mais de R$ 110 mil) com um dos aparelhos.