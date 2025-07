Reprodução/redes sociais as larvas no pote de ketchup do Mc Donald's





Um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (17) mostra larvas vivas dentro de um recipiente que armazena ketchup em uma unidade do Mc Donald's, no bairro do Tanque, zona oeste do Rio de Janeiro. As imagens viralizaram e causaram espanto aos internautas.





Marcella Loureiro, autora da postagem no TikTok, mostrou também um recibo de sua compra no estabelecimento, comprovando o horário do ocorrido, às 12h55 de quarta-feira (16).

Reações

Nos comentários, internautas reagiram com nojo e espanto ao ocorrido. Alguns ainda destacaram um suposto problema semelhante ocorrido na máquina de sorvetes do mesmo estabelecimento.

"Já viram a máquina de sorvete do McDonald's? kkkkk pesquisem aí" , comentou um, seguido por um segundo, que reiterou: "normal, vc não viu na máquina de sorvete e de suco, o povo do Mc q eu trabalho ninguém tinha coragem de tomar o suco" .

Outros comentários, que afirmaram já ter trabalhado para a rede de fast food, indagaram os motivos da presença de larvas no recipiente.

"Sinceramente não sei como isso pôde ter acontecido porque todo santo dia a gente troca essas bisnagas e lava, é um saco inclusive", afirmou uma internauta. Outra deu seu próprio relato: "trabalhei no MC por 11 meses, era tudo muito impecável na nossa loja, aqui são muito rigorosos. Porém, no quiosque na máquina de sorvete, não recomendo ninguém comprar" .

Já outra pessoa relatou que já trabalhou na unidade mostrada no vídeo, afirmando que havia uma falta total de higiene. "Mano trabalhei lá de 2011 a 2013.. isso nunca foi lavado! Só fazia reposição! E tenho certeza que até hoje não foi" , disse Alisson.





Posicionamento

Até a última atualização, o vídeo estava com 3,8 milhões de visualizações e cerca de 210 mil curtidas. Ao Portal iG, o Mc Donald's informou que apura com rigor as denúncias feitas. Confira na íntegra o posicionamento da empresa:

"A companhia informa que apura com rigor denúncias, mas sem dados claros do ocorrido, não é possível determinar de fato o que aconteceu. A empresa reforça que possui rígidos procedimentos de limpeza, higiene e segurança do alimento, que são constantemente reforçados."