Instagram/Reprodução Foto compartilhada pelo pai de Juliana Marins nas redes sociais

O corpo de Juliana Marins será cremado nesta sexta-feira (4) no Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a família, esse era um desejo da jovem, que morreu após cair em uma trilha no vulcão do Monte Rinjani, na Indonésia.

O velório da publicitária acontece agora, também em Niterói. A cerimônia de despedida será dividida em dois momentos: das 10h às 12h, o velório será aberto ao público; das 12h30 às 15h, será reservado a familiares e amigos próximos.

A organização do velório determinou que não será permitido fazer fotos ou vídeos ao lado do caixão, e nem interagir com os parentes enlutados. Quem desrespeitar as regras será retirado do local.

Nova autópsia

Juliana, de 26 anos, se acidentou no dia 21 de junho, enquanto fazia trilha no Monte Rinjani. Ela foi encontrada sem vida no dia 25, após quatro dias de buscas e tentativas falhas de resgate.

O corpo de Juliana chegou ao Brasil na terça-feira (1º), e uma nova autópsia foi realizada no dia seguinte a pedido da Defensoria Pública da União. A Justiça autorizou a cremação nesta quinta-feira (3), após manifestação da irmã da vítima, Mariana Marins. O laudo preliminar do novo exame deve ser entregue em até sete dias.

A primeira autópsia, feita na Indonésia, apontou que a causa da morte foi um trauma contundente, com fraturas nas costas e no tórax que causaram hemorragia interna.





O segundo exame, realizado no Brasil, foi um pedido da família para averiguar se há alguma inconsistência no laudo feito pelas autoridades indonésias.