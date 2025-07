Reprodução A briga ocorreu na entrada do Bartequim

Um homem foi brutalmente agredido na frente de um bar na Rua Dias da Cruz, no Méier, Zona Norte do Rio, na noite de quarta-feira (2). Imagens gravadas por um motoboy mostram que a vítima já estava desacordada quando levou chutes na cabeça de um funcionário do local, apontado como segurança. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

🚨VEJA ESSA COVARDIA NO MÉIER - ZN DO RIO: Dono do Bartequim e Funcionário Espancam Cliente que fica Inconsciente. 📍 Rua Dias da Cruz Mais uma denúncia grave envolvendo o dono do rodízio Bartequim, no Méier. Clientes relatam agressões recorrentes, e desta vez foi filmado: o… pic.twitter.com/j6OGssm7Pz— Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) July 3, 2025





A confusão começou na entrada do Bartequim, quando um homem de camisa preta e bermuda jeans gritava, desafiando os presentes: “Eu quero ver o homem aqui que vai me encarar” . Em seguida, parte para cima de um jovem, e a vítima tenta intervir e acaba espancada com socos até desmaiar.

Segundo o motoboy que filmou a cena, o homem usava aparelho auditivo e não conseguiu se defender. “Ele acertou na cara do coroa que foi defender o neto. O coroa aparentemente tem problema de audição, porque ficou procurando o aparelho. Não teve nem chance de reagir. Aí veio o segurança, achei que ia apartar, mas também agrediu” , relatou nas redes sociais.

As imagens mostram populares tentando conter o agressor e socorrer a vítima. Motoboys que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros, e uma ambulância do Samu foi chamada. O homem foi atendido no local e submetido a exame de corpo de delito.

A Polícia Civil afirmou em nota que a ocorrência foi registrada na 26ª DP (Todos os Santos), que investiga o caso como lesão corporal. Até agora, ninguém foi preso.