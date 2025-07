Ricardo Stuckert/PR Lideranças do União Brasil desejam indicar um nome para o comando da estatal





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre(União Brasil), devem se reunir na próxima semana para tratar de temas relacionados à crise entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Entre os pontos da pauta está a presidência dos Correios, que ficará vaga com a saída de Fabiano Silva dos Santos nos próximos dias.

Lideranças do União Brasil desejam indicar um nome para o comando da estatal, e Alcolumbre deverá apresentar a reivindicação ao presidente.

Em contrapartida, o senador pretende se comprometer a articular o apoio de parte expressiva da bancada de seu partido às pautas de interesse do governo federal, além de garantir a permanência do União Brasil na base aliada.

Durante a conversa, Lula buscará assegurar o apoio do partido nas eleições presidenciais de 2026 ou, ao menos, que a legenda se mantenha neutra.

Essa posição permitiria ao presidente contar com o apoio de lideranças regionais do União Brasil em estados estratégicos, especialmente no Norte e no Nordeste.





Conversa da paz

Além dos Correios, o União Brasil também manifesta interesse no comando do Banco do Brasil, embora a expectativa no governo seja de que essa demanda não será atendida.

Outro ponto da reunião será a cobrança do presidente da República por maior agilidade nas votações econômicas no Congresso.

Lula pretende manifestar insatisfação com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), a quem acusa de ter descumprido pela terceira vez um acordo firmado com o Executivo.

A relação entre Lula e Alcolumbre é considerada positiva por interlocutores do governo.

A expectativa é de que a indicação de um nome ligado ao presidente do Senado para os Correios contribua para a redução das tensões entre os Poderes e para a estabilização da base aliada no Parlamento.