Reprodução/X Moradores aproveitam incêndio para furtar loja





Um grande incêndio atingiu o supermercado Tubarão Atacadão neste domingo (29) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em meio ao fogo, diversas pessoas são vistas se arriscando para furtar produtos da loja.

Incêndio atinge Atacadão em Duque de Caxias, RJ; Pessoas se arriscam para saquear loja em chamas. pic.twitter.com/nsHc0TE2LP — Mateus (@RealMCarvalho) June 29, 2025





As chamas altas são vistas na parte superior do galpão, enquanto moradores aproveitam a oportunidade para fazerem saques em massa no estoque. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram dezenas de saqueadores carregando os itens da loja. Em uma cena, eles aparecem arremessando os objetos na rua. Entre eles estão colchões, caixas de diferentes tamanhos, eletrodomésticos e mesas.

Feridos

O Corpo de Bombeiros informou ao g1 que quatro pessoas ficaram feridas durante o incêndio e o saque da loja. Um adolescente de 14 anos foi levado a um hospital local, mas não houve atualização sobre seu estado de saúde.

As outras três vítimas, um menor de 13 anos e duas mulheres, foram atendidas no local e liberadas. A Polícia Militar, que aparece no vídeo durante o saque, afirmou que ninguém foi detido.





O Portal iG entrou em contato com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro para mais informações sobre o incêndio. Esta reportagem será atualizada com novas informações.