Issy Bailey/Unsplash Ataque a tiros deixa dois mortos durante combate a incêndio em montanha de Idaho, nos EUA





Dois bombeiros foram mortos a tiros neste domingo (29) em uma emboscada, enquanto atuavam no combate a um incêndio florestal em uma região montanhosa no estado de Idaho, nos Estados Unidos.

Segundo o xerife do condado de Kootenai, Bob Norris, equipes de emergência foram surpreendidas por disparos de fuzil vindos de diferentes direções, caracterizando um ataque de franco-atiradores.

O chamado de incêndio foi registrado por volta das 13h22 no horário local (16h22 no horário de Brasília), e os primeiros relatos de tiros aconteceram cerca de 30 minutos depois.

A operação segue em andamento, com o fogo ainda ativo e agentes sob risco contínuo, impossibilitando o avanço no combate às chamas.

As autoridades ainda não sabem quantas pessoas estão envolvidas no ataque. " Não sabemos se há um, dois, três ou quatro atiradores. Também não sabemos quantas vítimas há ", afirmou o xerife em coletiva às 19h30, no horário local.

Ele disse que os disparos continuam e há civis ainda na montanha, uma área bastante frequentada por trilheiros e ciclistas.

“ Estamos recebendo fogo de sniper neste momento ”, declarou Norris. Segundo ele, os atiradores utilizam armamento de alto calibre e aproveitam a vegetação densa e o terreno acidentado como esconderijo. " Instruímos os agentes a responderem aos tiros ", disse.

" Espero que alguém tenha uma linha de tiro clara e consiga neutralizar, porque neste momento não há sinais de que queiram se render ", afirmou o xerife.

Ele alertou que, se os atiradores não forem contidos rapidamente, a ação pode se estender por vários dias.

Governo condena ataque e pede orações

O governador de Idaho, Brad Little, lamentou o episódio e classificou a ação como um " ataque direto e cruel contra nossos bravos bombeiros ".

Em publicação na rede social X, ele escreveu: " Peço a todos os habitantes de Idaho que orem por eles e suas famílias enquanto aguardamos mais informações ".

O FBI informou que está apoiando as forças locais com suporte tático e operacional.





População orientada a evitar área do conflito

O Escritório de Gerenciamento de Emergências do Condado de Kootenai emitiu um alerta pedindo que moradores evitem a região da trilha Canfield Mountain Trailhead e da estrada Nettleton Gulch Road.

A cidade de Coeur d'Alene tem cerca de 56 mil habitantes e fica próxima à divisa com o estado de Washington.